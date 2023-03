Le prix des places pour les Jeux de Paris est trop élevé ? Voici comment on peut aussi voir les JO gratuitement

Avis aux amateurs et supporters de Remco Evenepoel, Wout van Aert, Bashir Abdi et autre Marten Van Riel.

Cyclisme sur route

Lors des épreuves sur route, il sera possible d’encourager les coureurs tout au long du parcours.

Si l’arrivée au Trocadéro sera payante (24 €), le départ de la course en ligne, tant masculine que féminine, du Pont d'Iéna sera gratuite. De même, il sera possible d’encourager les coureurs tout au long du parcours qui ne devrait pas tarder à être dévoilé par les organisateurs. Pour le contre-la-montre, il faut compter 24 € pour le départ aux Invalides et l’arrivée au Pont Alexandre III.

Marathon

Rendez-vous avec Bashir Abdi sur le parcours du marathon aux Jeux de Paris ? ©BELGA

Avec les fameux 42,195 km tracés à travers l’Île-de-France sous la forme d’une boucle Paris-Versailles-Paris, le marathon, tant masculin que féminin, sera une épreuve très accessible. Le départ, de l’Hôtel de ville, sera gratuit. Les athlètes emprunteront ensuite la rue de Rivoli, passeront devant l'Opéra Garnier et sur les quais de Seine, ainsi que devant le château de Versailles. L’arrivée, esplanade des Invalides, sera payante (24 ou 40 €).

Triathlon

Marten Van Riel, ici aux côtés de Jelle Geens, Claire Michel et Valérie Barthelemy en route vers Paris 2024. ©BELGA

Seuls le départ, sur le Pont Alexandre III, et l’arrivée seront payants (24 ou 40 €). Sinon, le parcours sera accessible gratuitement. Idem pour la nage en eau libre pour laquelle le départ sera payant (24 ou 40 €), mais le parcours de 10 km dans la Seine sera gratuit.

Marche

Le départ, du Pont d'Iéna, est gratuit. L’arrivée, au Trocadéro est, elle, payante (24 €).

Voile

Marseille accueille les épreuves du 28 juillet au 8 août. S’il y aura une tribune payante (24 €) sur la digue du Prado, les compétitions pourront être vues depuis la plage gratuitement.

Surf

Ce sport, dont les épreuves sont prévues du 27 au 29 juillet, est gratuit. Mais, là, c’est le billet d’avion pour Tahiti qui risque d’être cher…

Cérémonie d’ouverture

Gratuite à condition de se munir d’un billet… sans frais, disponible lors de la nouvelle phase de vente de billets (à l’unité), dès le 11 mai, dans la limite de 500 000 places. Il s’agit de places sur les quais hauts le long de la Seine (6 km), le vendredi 26 juillet, pour voir défiler les délégations depuis le Pont d’Austerlitz jusqu’au Pont d'Iéna, face au Trocadéro.