Billetterie des Jeux de Paris 2024 : 82 % de déçus pour la première phase de vente !

Cette première phase de vente des billets n’est pas encore terminée qu’on pense déjà à la deuxième. Celle-ci débutera le 11 mai, une fois encore sur base d’un tirage au sort et d’un créneau horaire. Et elle sera d’autant plus importante que les amateurs de sports olympiques ne se sont donc pas retrouvés lors de la phase initiale, celle où les places étaient donc vendues par packs.

Tony Estanguet, président du Comite d'organisation de Paris 2024, s'est félicité de l'engouement du public. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Composez votre pack sur mesure !" expliquait le Comité d’organisation de Paris 2024, dont le président Tony Estanguet s’est félicité de l’engouement du public. Oui, mais… Avec 3 millions de billets mis en vente lors de cette première phase, dont 1 million ont trouvé preneurs dès la première semaine, la procédure imaginée en a déçu énormément.

Trois reproches sont essentiellement formulés : la complexité du système, la disponibilité des places et, surtout, le prix des billets. Le système de packs n’a pas convaincu, loin de là ! La noble idée de pousser à découvrir au moins trois sports s’est heurtée au pragmatisme, les trois packs devant contenir le même nombre de places. Et que dire de la disponibilité de celles-ci ?

Les compétitions de judo n'auront pas lieu à Bercy (15 000 places), mais au Champ de Mars (8 500 places). ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Plusieurs disciplines ont été déclarées sold-out au bout de quelques jours à peine. Le breakdance, l’escalade, l’escrime, le skateboard, le BMX et… le judo. Avec l’athlétisme, la natation et la gymnastique, l’art martial japonais est l’un des sports emblématiques des Jeux, surtout en France qui peut se targuer d’organiser le plus beau tournoi du monde, à Bercy. D’une capacité de 15 000 places assises, l’Accor Arena eut été l’endroit rêvé pour le judo, mais le Comité d’organisation lui a préféré une salle au Champ de Mars, d’une capacité de… 8 500 places.

Ce que regrettent Carlos F. et Alain De G. qui n’ont pu acquérir de place(s), mais aussi Valérie D. qui craint le marché noir ! Impossible de satisfaire tous les passionnés, d’autant que la première phase de vente des billets n’en offrait que pour les éliminatoires.

Une soirée avec Nafi Thiam impayable

Et puis, il y a le prix ! "Impayable…" est le mot qui est revenu le plus souvent dans les commentaires. De Marc D. à René H., en passant par Bryan R., ancien Olympien, tous dénoncent la cherté de ces JO.

“J’avais promis à mes enfants et petits-enfants de vivre des moments JO et, notamment, des rencontres de basket-ball. Presque impossible et surtout impayable. Je sais que l’organisation d’un tel événement coûte cher. Mais la limite raisonnable est atteinte…”, explique René H.

Nafi Thiam visera un troisième titre olympique aux Jeux de Paris. ©BELGA

Les organisateurs parisiens n’ont pourtant cessé de vanter l’aspect populaire et familial de leur rendez-vous olympique. Chimère… Nombreux sont les Belges qui auraient sans doute voulu assister au potentiel troisième sacre de Nafi Thiam à l’heptathlon, le soir du 9 août, lors de la session n°16 de l’athlétisme, de 19 à 22 h, avec d’autres finales comme le 400 m haies et le triple masculin, le 400 m, le 10.000 m et le poids féminin ainsi que les relais 4x100 m.

C’était impossible ! Sauf à débourser 690 euros, le prix des billets de catégorie A, les autres (B = 385 €, C = 195 €, D = 85 €) n’étant jamais disponibles. Et quand bien même, quelle famille de deux adultes et deux enfants auraient pu s’offrir des places à ce prix-là ? Idem pour un quart de finale de basket-ball, les qualifications en gymnastique ou les séries du 100 m libre masculin en natation, autant de disciplines à… 280 euros la session !

Et inutile de noyer le poisson, comme l’a osé Michaël Aloïso, le porte-parole de Paris 2024, en évoquant un rendez-vous “tous les 100 ans”.

7 millions de billets à partir du 11 mai

Ceci étant dit, il est désormais temps de se tourner vers l’avenir et cette fameuse deuxième phase de vente avec les billets à l’unité, à partir du 11 mai, avec 7 millions de sésames. Parmi ceux-ci, les sessions les plus convoitées avec les finales du 100 m en athlétisme et 100 libre en natation, celles des sports d’équipe, mais aussi les places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux. Là aussi, il y aura un tirage au sort, pour lequel 99 % des gens se sont déjà inscrits. Pour les autres, il sera encore possible de s’enregistrer du 15 mars au 20 avril sur la plateforme des JO.

La deuxième phase de vente des billets, cette fois à l'unité, commence le 11 mai. Mais quel en sera le prix ? ©Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Qu’on ait été tiré au sort ou non, qu’on ait acheté ou non lors de la première phase, on pourra avoir une deuxième chance. Rien n’est donc perdu ! Mais attention : pour ceux qui ont déjà acquis des places par packs, le nombre total sera limité 30 billets par personne sur les deux phases. Et encore faudra-t-il voir à quel prix seront vendus ces billets à l’unité… Ainsi, le journal Les Échos indique que, pour la finale du 100 m masculin, le prix des places se situerait entre 120 et 950 euros. À événement exceptionnel, tarif… exceptionnel.

Une troisième et dernière phase de vente est également prévue pour les places non-écoulées, cette fois sans tirage au sort, fin 2023.