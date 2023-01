Nina Pinzarrone est la révélation belge de l’Euro de patinage artistique !

"J’ai tout donné et je suis très contente que ma prestation se soit bien passée parce que j’étais très nerveuse. Mais j’ai réussi à me focaliser sur l’exécution de mon programme. Avec 124,57 pts sur le libre, j’ai signé un nouveau record personnel. C’est très encourageant pour la suite. Je pense que je peux mieux encore…"

Nina Pinzarrone dans ses oeuvres... ©AFP or licensors

Nina devait sa qualification pour cet Euro aux excellentes performances de Loena Hendrickx (huitième aux Jeux, deuxième au Mondial et médaillée en Grands Prix) l’an dernier. Pour sa part, la jeune fille fut onzième au Mondial juniors. Avec, pour entraîneurs Ans Bocklandt et Dmitri Ovchinnikov, et comme chorégraphe Benoît Richaud, Nina Pinzarrone possède un record personnel à 186,10 pts, datant de 2021, à Ljubljana, qu’elle a vraiment frôlé en Finlande.

"J’ai chaussé mes premiers patins dès l’âge de quatre ans. En fait, c’est ma sœur qui regardait le patinage artistique à la télévision et qui a commencé la première. J’ai voulu la suivre et j’ai rapidement accroché à ce sport. Je m’entraîne cinq à six heures par jour, à Anvers, tout en y poursuivant mes études. J’aime cette sensation de liberté quand je patine. J’espère que ma passion m’emmènera jusqu’aux Jeux de 2026 !" expliquait-elle l’an dernier, alors qu’elle n’avait pas effectué le grand saut vers les seniors.