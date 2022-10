Gabriella Willems en finale pour l’or à Abou Dhabi !

Gabriella Willems a coutume de dire qu'elle est "un moteur diesel", qu'il lui faut donc enchaîner quelques compétitions avant d'être performante… Eh bien, la Liégeoise l'a mis en route (son moteur), ce samedi, à Abou Dhabi. Engagée en -70 kg, Gaby s'est, en effet, qualifiée pour la finale où elle disputera la médaille d'or à la Grecque Teltsidou, 26 ans, qu'elle a rencontrée et battue une fois par le passé, en 2018, à… Abou Dhabi ! Mais, à l'époque, c'était en seizièmes de finale. Rien à voir avec le défi qui l'attend et qui pourrait constituer un nouveau départ après sa blessure et sa longue revalidation.