Victime des attentats de Bruxelles, Sébastien Bellin a réussi son pari: finir l’Ironman d’Hawaï

L’ancien basketteur de haut niveau a été touché de plein fouet par une des bombes terroristes lors de l’attentat de mars 2016 à l’aéroport de Zaventem. Touché dans sa chair mais non dans son âme, l’ancien Belgian Lion, joueur entre autres d’Anvers, Ostende et Mons, a subi depuis lors une dizaine d’opérations aux jambes et à la hanche. Durant chaque revalidation, Bellin se fixait des objectifs, considérés par beaucoup comme irréalisables vu son handicap, mais qui ne quittaient jamais l’esprit du sportif. Il réussissait d’abord à terminer les 20 km de Bruxelles en 2018 avant de franchir la ligne d’arrivée du Brussels Airport Marathon - déjà un beau pied de nez - quelques mois plus tard.