MMA : Patrick Habirora, 4 KO incroyables pour un titre de vice-champion d’Europe

"Je suis très heureux de la façon dont s’est déroulé cet Euro. J’avais l’impression de vivre un rêve éveillé, confie celui qui a déjà fait parler de lui à l’international en ju-jitsu. Aller aussi loin dans un tournoi de cette ampleur dès ma première année chez les seniors, c’est tellement gratifiant."

Loin de se laisser submerger par la frustration de sa 2e place, Patrick Habirora ne veut se concentrer que sur les aspects positifs de sa performance. "Bien sûr que je suis amer de ne pas avoir pu prendre l’or, mais l’expérience que j’ai glanée durant cet Euro est si précieuse que je n’ai pas le temps de morfondre sur le négatif. En une semaine de compétition, j’ai plus appris sur moi-même qu’en six mois d’entraînements. Et puis, il y a tout le reste…" Comme cette hype qui est née autour du Bruxellois d’adoption – il a notamment intégré la Naja Team – dès les premiers tours des championnats.

Car, s’il a réussi son Euro en décrochant l’argent, le Namurois a aussi marqué les esprits en enchaînant les KO dans la cage. "Avant le tournoi, je n’avais jamais mis personne knock-down en compétition. Et là, en l’espace de quelques jours, j’en enfile quatre sur quelques-uns des meilleurs talents de la catégorie, dont le N°1 européen, l’Espagnol Arturo Aedillo", sourit l’élève de Tarek Sendo, particulièrement mis en avant par la Fédération internationale de MMA. De quoi susciter la curiosité et déjà même l’intérêt de certaines organisations professionnelles. "J’ai reçu quelques marques de soutien qui m’ont particulièrement touché. Quand Muhammad Mokaev (un combattant anglais de l’UFC, NDLR) vous complimente sur les réseaux sociaux, ça fait quelque chose. Mais pour l’heure, je n’envisage pas encore de passer pro. J’ai encore trop de choses à accomplir chez les amateurs." À commencer par les championnats du monde prévus dans quatre mois…

"L’Euro m’a permis de voir où j’en étais, explique Patrick Habirora, dont la catégorie de poids (welter) est particulièrement dense. Désormais, je sais ce que je peux encore améliorer pour aller plus haut. Je vais continuer de travailler dur et j’espère faire aussi bien aux Mondiaux qu’aux championnats d’Europe. Même si je ne suis pas le favori, je donnerai le maximum lors de chaque combat et je tâcherai d’aller le plus loin possible."

Rendez-vous est pris.