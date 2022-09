Canelo Alvarez bat Gennady Golovkin et reste champion incontesté des super-moyens

Cette deuxième victoire du Mexicain de 32 ans sur le Kazakh de 40 ans n’a souffert aucune contestation, contrairement à la première en septembre 2018 et au nul concédé un an plus tôt, deux résultats qui avaient suscité la controverse, de nombreux observateurs et spécialistes estimant alors qu’il aurait dû être désigné perdant.