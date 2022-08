Euro: Elias Meeus, malgré un record personnel, et Jasper Aerents éliminés en séries du 50m libre

De son côté, Jasper Aerents était au départ de la dernière série, à la ligne d’eau N.0. Le Gantois de 29 ans, dont le record personnel de 22.17 établi en 2013 est très proche du record de Belgique de Yoris Grandjean (22.13, mai 2009), a dû se contenter de la 10e et dernière place de sa course, en 23.02, 47e temps et loin de son meilleur chrono de l’année (22.40).

Le Néerlandais Thom De Boer a signé le meilleur temps des séries en 21.59. Les demi-finales de la distance se tiendront ce mardi soir (18h24), la finale mercredi sur le coup de 18.

Au total, onze Belges disputent cet Euro. Dix plongeront dans le grand bassin romain et un, Logan Vanhuys, est engagé en eau libre sur le 10 kilomètres.