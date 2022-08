Championnats européens: la Belgique 5e en finale du concours féminin par équipes

Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Noémie Louon et Fien Enghels ont successivement marqué 37.599 points à la poutre, 37.966 au sol, 40.133 au saut et 39.832 points aux barres asymétriques. Au moment d’aborder la dernière rotation, les barres asymétriques, les Belges occupaient encore la 6e place (115.698). Malgré la chute de Fien Enghels, elles ont ajouté 39.832 points synonyme de 5e place. La Hongrie a reculé de la 4e à la 7 place à l’issue de la dernière rotation au profit des Pays-Bas 4e (+1), de la Belgique 5e (+1) et de la France 6e (+1).