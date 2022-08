Boxe: Ryad Merhy change de catégorie «pour marquer l’histoire à nouveau»

"Me voila donc avec un nouveau challenge, en Bridgerweight dans la fédération WBC. De quoi me motiver et de tenter de vous emporter avec moi pour marquer l’histoire à nouveau."

En 2019, le Bruxellois, 29 ans, avait remporté le titre mondial par interim de la WBA en battant le Hongrois Imre Szello. En janvier 2021, Merhy avait ensuite conquis la ceinture mondiale à titre défintif car le Kazakh Beibut Shumenov n’avait pas défendu son titre.

La catégorie ‘Bridgerweight’ a été créée par la WBC, une des nombreuses fédérations internationales de boxe. Cette nouvelle catégorie est réservée aux boxeurs dont le poids varie entre 90.719 kg et 101.605 kg. Le Colombien Oscar Rivas est l’actuel champion du monde.