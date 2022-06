Angleterre – Belgique 1-4

Raoul Ehren avait repris les deux remplaçantes pour le Mondial Tiphaine Duquesne et Abi Raye. Ballenghien et De Mot étaient laissées au repos. Les Belges affichaient une plus grande détermination face aux 4e mondiales.

Le match démarrait fort avec un premier pc pour les Belges après 84 secondes. Vanden Borre tentait une touche avant de tirer. Re pc. Sur le deuxième pc, la balle était déviée. Les Belges pressaient assez haut. Howard, dos au but, ne cadrait pas son tir à la 3e minute. Il n’y a eu aucun round d’observation. Après un moment plus contrôlé, le premier quart était marqué par ce geste défensif de Brasseur qui évitait un premier pc anglais à la 10e minute. À la 12e, Vandermeiren contrôlait une passe dans le cercle et centrait intelligemment avec une balle en hauteur. Vanden Borre était sur la trajectoire (0-1). Puis, une Anglaise qui déviait un peu plus dans le but.

À la 26e minute, sur une petite mésentente de la défense belge, Petter cadrait un bon tir que Sotgiu repoussait. Le deuxième quart mettait en valeur la capacité des Panthers à faire circuler la balle et à couper les angles. Les Reds n’offraient presque rien à l’exception d’un tir repoussé du sabot par Sotgiu. À la 28e minute, les Belges recevaient un peu d’espace dans le cercle d’Hinch ce qui permettait à Rasir d’envoyer la balle en pleine lucarne. Un but qui vaut le détour! Sur le buzz, Sotgiu sortait un très grand arrêt face à une déviation de Hunt.

"Comme hier, la première mi-temps a été pour nous", résumait l’entraîneur Raoul Ehren. "Nous avons mis une belle énergie sur le terrain."

Le début de 3e quart était encore à l’avantage des Belges. ‘T Serstevens provoquait le 3e pc à la 33e minute. Vanden Borre était contrée. Brasseur ramenait la balle dans le cercle. Le 5e pc était déjà sifflé. Cette fois, Van den Borre levait la balle (0-3) côté stick de la gardienne. La première moitié du troisième quart était archi dominée par les Belges malgré un pc anglais à la 38e minute. Les cartes vertes de Brasseur puis de Puvrez ont réduit brièvement les Belges à 9.

Les Anglaises dominaient et en profitaient. Un tir dévié par Howard réduisait le retard (1-3). À la 42e minute, la vidéo confirmait le deuxième pc anglais à cause d’un kick de Struijk. Rayer, sur le rebond, cadrait un tir. Sur le 3e pc, D’Hooghe était sur la balle. Pour un coup de stick, l’Angleterre obtenait un stroke à la 43e minute. Les Belges demandaient la video pour montrer qu’Englebert avait d’abord touché la balle. Le stroke était confirmé. Les Belges perdaient leur video. D’Hooghe sortait les Reds d’un mauvais moment en stoppant du gant le stroke de Baldson.

À la 47e minute, Howard, en déviant une passe en retrait, empêchait Hunt de pousser la balle dans le but vide. Les Anglaises dominaient très clairement les débats. Les Reds peinaient à contenir les assauts. Malgré tout, un tir de Versavel frôlait le poteau de Hinch. Et c’est même Rasir qui s’offrait un nouveau but de classe mondiale à la 55e minute. Le press belge est vraiment solide. Quelle belle agressivité des Reds! À la 57e , Alexia ‘T Serstevens touchait le poteau alors que la gardienne avait été sortie! Quel finish! Une grande leçon donnée par les Belges aux 4e mondiales!

Angleterre : Hinch; Toman, Martin, Hunt, Petter, Pearne-Webb, Crackles, Hamilton, Owsley, Peel, Baldson, puis Unsworth, Rayer, Howard, Ansley, McCallin, Walker.

Belgique : D’Hooghe; Hillewaert, Puvrez, Vanden Borre, Brasseur; Nelen, Vandermeiren, Struijk; Englebert, ‘T Serstevens, Raye; Puis Gerniers, Rasir, Versavel, Breyne, Leclef, Duquesne, Sotgiu

Arbitres : Mmes M Meister et A. Keogh (Irl)

Cartes vertes : 39e Brasseur, 40e Puvrez

Les buts : 12e Vanden Borre (0-1), 28e Rasir (0-2), 33e Vanden Borre sur pc (3-0), 41e Howard (1-3), 55e Rasir (1-4)

Penalty corner : Angleterre (0/3) et Belgique (1/5)