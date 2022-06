Les 18 Red Panthers qualifiées pour la Coupe du monde passaient un nouveau test grandeur nature en Pro League. Elles avaient quitté Anvers pour rejoindre la Lee Valley Hockey and Tennis Centre à Londres. L’entraîneur des Anglaises, David Ralph ne s’y trompait pas en évoquant avant le match "la formidable opportunité pour son équipe de construire en vue de la Coupe du monde. La Belgique est une belle équipe avec de solides individualités."

Il ignorait ou n’expliquait pas à quel point les Belges étaient avant tout solides collectivement.

Sur une faute de Vanden Borre sur Ownsley, les Anglaises obtenaient le premier pc de la partie à la 3e minute. Le sleep d’Ansley était dévié. Struijk surgissait dans l’axe avec un timing parfait. L’assist de Gerniers était millimétré. Quel but! Un bijou. Struijk était même à la base de la phase. Sotgiu assistait au match de loin durant le premier quart.

Le deuxième quart était surtout animé par des pc des deux côtés du terrain, mais aucun ne rentrait. Les tirs fusaient des deux côtés avec un essai d’Englebert qui était contré. Sotgiu sortait deux balles, mais ne pouvait rien sur un tir croisé de Howard. Les Anglaises passaient devant à neuf minutes du terme grâce à un sleep de Baldson au milieu du but de d’Aisling D’Hooghe.

Les Reds cherchaient à sortir la tête de l’eau, mais les Anglaises étaient supérieures sur un plan physique. La récupération restait bonne, mais les 4e mondiales coupaient les angles ce qui frustrait les attaquantes belges. La révolte ne venait finalement pas.

"Nous étions bien dans le match en première mi-temps", confiait Charlotte Englebert. "Mais, les Anglaises méritent leur victoire En deuxième mi-temps, les Anglaises étaient plus fortes physiquement et tactiquement.Nos passes de base n'étaient pas assez performantes. Nous sommes capables de jouer mieux que ça. On verra demain."

Dimanche, les Anglaises retrouveront les Belges.

Angleterre : Hinch; Unsworth, Toman, Martin, Rayer, Howard, Ansley, Pearne-Webb, McCallin, Owsley, Peel; Puis Crackles, Hunt, Petter, Hamilton, Baldson, Walker

Belgique : Sotgiu; Hillewaert, Puvrez, Vanden Borre, Brasseur; Nelen, Vandermeiren, Struijk; Englebert, ‘T Serstevens, Versavel; Puis Rasir, Gerniers, Ballenghien, Breyne, De Mot, Leclef, D’Hooghe

Arbitres : Mmes M Meister et A. Keogh (Irl)

Cartes vertes : 30e Toman, 44e Rasir

Les buts : 6e Struijk (0-1), 42e Howard (1-1), 51e Baldson sur pc (2-1)

Penalty corner : Angleterre (1/4) et Belgique (0/3)