Grand rassembleur et bon communicateur: qui est Frédéric Vergnoux, le nouveau coach national de la natation belge?

Sa venue en Belgique, à partir du 1er septembre prochain, est le fruit d’un effort financier important réalisé en grande partie par Sport Vlaanderen, par les deux ligues, mais aussi par l’Adeps, le Français devant consacrer un jour par semaine au centre d’entraînement de Liège.

"Nous n’avions pas trouvé un tel profil en Belgique et de toute façon, après l’échec que nous avons connu, il semblait important de nous engager avec un entraîneur sans a priori, sans accointance avec des nageurs ou des coaches" , souligne Bernard Parez, le président de la Fédération francophone.

"Là où Fred va beaucoup nous aider, c’est grâce à son côté rassembleur. Sa communication sera excellente avec toutes les parties" , lance le DT francophone Philippe Midrez, qui connaît le bonhomme depuis plus de vingt ans et l’a vu devenir un entraîneur reconnu, grâce notamment à des expériences concluantes en Angleterre et en Espagne à la tête des équipes olympiques.

"La Belgique sera le 9e pays dans lequel je travaille et je compte bien lui faire profiter de mes expériences passées, chacune d’entre elles m’ayant enrichi" , explique Frédéric Vergnoux, qui avoue ne pas encore pouvoir se faire une idée très précise du matériel qu’il aura à disposition. Mais il a pu visiter le Wezenberg, à Anvers, où il consacrera une grande partie de son temps. "J’ai été impressionné par les installations, par le niveau de connaissance et l’implication des membres du staff. J’ai vu des choses intéressantes en salle de musculation, j’ai vu des gabarits dessinés, préparés pour faire de la performance. C’est vraiment motivant de savoir que si nous travaillons tous ensemble, si l’on retrouve un bon esprit d’équipe, nous pourrons peut-être relancer rapidement la natation de haut niveau en Belgique. Évidemment, Paris 2024 c’est demain, ce ne sera pas forcément facile, mais on va se mettre au travail."

La mission de Frédéric Vergnoux court au moins jusqu’aux JO de Los Angeles en 2028.

Sachant que la mission de Frédéric Vergnoux court au moins jusqu’aux JO de Los Angeles en 2028, c’est après cette échéance que le bilan sera fait. "Une réputation d’entraîneur dur? Non, je suis quelqu’un de juste, qui prépare les nageurs à ce qu’ils vont rencontrer en compétition" , corrige celui qui a fait de Mireia Belmonte la première nageuse espagnole championne olympique. "Je préfère me qualifier d’exigeant et d’ambitieux." Deux valeurs qu’il tentera d’inculquer en Belgique…