On en connaîtra la couleur à l'issue de la finale en moins de 81 kg, prévue samedi après-midi dans la capitale bulgare. Casse est monté sur le podium des trois précédents Euro: sur la plus haute marche en 2019 à Minsk, sur la troisième en 2020 à Prague et enfin sur la deuxième l'an dernier à Lisbonne.