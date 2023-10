Revivez les dix derniers records du monde du marathon : plus de 5 minutes gagnées en plus de 20 ans (vidéo)

Et les records sont tombés depuis plus de 20 ans. En voici 10 exemples ci-dessous. À noter qu’Eliud Kipchoge a tenté de briser ce record en courant en moins de 2 heures dans un événement spécial, l’INEOS 1:59 Challenge, le 12 octobre 2019 à Vienne, en Autriche. Bien qu’il ait terminé en 1 heure, 59 minutes et 40 secondes, cette performance n’a pas été reconnue comme un record officiel du marathon en raison de conditions spéciales et de l’assistance fournie aux coureurs.

Les dix derniers records du monde