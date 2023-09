Des 17 records de Bubka au 6m23 de Duplantis: l’évolution du record du monde du saut à la perche (infographie)

Une semaine après avoir manqué de peu le record au Memorial Van Damme, Duplantis continue d’écrire sa légende. Depuis sa médaille d’argent aux Mondiaux 2019 de Doha, le Suédois gagne tous ses concours. Sur ses 17 compétitions en 2023, il a remporté… 17 victoires.

Champion olympique et double champion du monde en titre, il a désormais amélioré de 7 centimètres le record de Renaud Lavillenie réussi en 2014.

17 records pour Bubka, 7 records en 3 ans pour Duplantis

Avant Lavillenie et les 7 records de Duplantis, il fallait remonter à 1994 pour voir le record du saut à la perche évoluer. Le 31 juillet, le légendaire Sergueï Bubka réussissait un saut à 6m14. Il s’agissait alors de son… 17e record du monde en l’espace d’une décennie. Il faut ajouter à cela les 18 records du monde en salle.

Tout ceci vient confirmer que Bubka et Duplantis sont les deux plus grands perchistes de l’Histoire. L’Ukrainien a dominé le perchoir dans les années 80 et 90, le Suédois ultra-domine le saut à la perche depuis 2020 et son premier record au Meeting de Toruń.