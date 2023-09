Nafi Thiam renouvelle sa collaboration avec AXA et signe un partenariat à vie avec l’assureur : “Je pense que c’est très rare dans le milieu du sport”

Ce vendredi, à Bruxelles, la double championne olympique de l’heptathlon a en effet officialisé le renouvellement de cette collaboration en signant un partenariat… à vie avec l’assureur, qui s’engage à la soutenir dans les étapes ultérieures de son parcours personnel.

L'athlète est allé à la rencontre du personnel de son partenaire. ©Frédéric Swennen/AXA

”C’est une première pour moi et je pense que c’est très rare dans le milieu du sport où on a tendance à réduire les athlètes à leurs performances”, réagit Nafi Thiam dans l’entretien qu’elle nous a accordé ce vendredi après-midi au siège de son sponsor. “Je suis donc très contente d’avoir l’occasion de le faire avec AXA. C’est spécial parce que je suis athlète mais il y a toujours un moment où la carrière s’arrête. Et savoir que j’ai un partenaire qui est impliqué à mes côtés au point où il veut continuer même quand je ne serai plus sur la piste, cela fait évidemment très plaisir, ça me touche. Par ailleurs, cela montre le lien fort qui existe entre nous et ça met en confiance de savoir que, quels que soient mes choix, ce partenaire continuera à me soutenir.”

Par ailleurs, avec le soutien d’AXA, Nafi Thiam a décidé de faire un don de 7.013 euros (par analogie à son record personnel à l’heptathlon) à l’ASBL gantoise Sportaround, qu’elle a choisi et dont le cofondateur n’est autre que Bashir Abdi.

La double championne olympique a remis un chèque à Bert Misplon, le représentant de l'asbl Sportaround. ©Frédéric Swennen/AXA

Nous avons bien entendu profité de l’occasion pour prendre des nouvelles de Nafi, qui avait dû renoncer aux Mondiaux de Budapest en raison d’une inflammation aux tendons d’Achille et qui est présente en tant que spectatrice au Mémorial Van Damme.

”Le processus de guérison suit son cours, tout va bien et je suis confiante de pouvoir reprendre les entraînements début octobre en Afrique du Sud, dit-elle. Ces dernières semaines, je ne suis pas restée inactive. Je suis allée à la piste presque tous les jours. L’entraînement a continué, même si c’était des séances alternatives pour ménager les tendons ou pour faire de la musculation. Il y a plein de choses que je peux encore faire. C’était ça le but : être capable de continuer à travailler et ne pas pousser pour éviter de se retrouver à l’arrêt et ne pouvoir plus rien faire du tout. C’était le choix le plus malin et quand je vais pouvoir recommencer en octobre, mon corps sera déjà bien prêt ! Dans la perspective de mes objectifs futurs, c’est finalement une bonne chose.”