Du soleil, de la chaleur, une nouvelle piste et des stars: pourquoi le 47e Mémorial Van Damme va flirter avec des records ce vendredi à Bruxelles

À quelques jours du meeting le plus prestigieux du pays, les organisateurs ont fait leurs comptes. Et ce ne sont pas moins de 13 médaillés d’or des récents championnats du monde de Budapest (pour un total de 14 titres, Femke Bol en ayant remporté deux) qui seront présents à Bruxelles pour la dernière manche précédant les finales de la Diamond League à Eugene. Les participants au Mémorial ont, par ailleurs, compilé 16 médailles d’argent et 10 médailles de bronze aux Mondiaux.

”Je suis vraiment contente du plateau qu’on a pu réunir, explique Kim Gevaert, la directrice du meeting qui n’a eu que le forfait d’Erriyon Knighton (malade) sur 200 m à déplorer ces dernières heures. Il n’y a jamais tout le monde, de toute manière, mais ici encore on peut proposer une réunion de grande qualité avec beaucoup de stars et de très nombreux Belges (Ndlr : une liste de 21 d’entre eux a été communiquée) seront également de la partie. Avec une température semblable à celle qui régnait à… Budapest !”

La championne olympique de relais 4x100 m a pu fouler la nouvelle piste dont l’inauguration officielle s’est déroulée ce mardi en fin d’après-midi.

”C’était vraiment nécessaire même si, l’an dernier encore, les sprinters avaient été agréablement surpris de voir leurs chronos sur cette piste qui était déjà en très mauvais état. Ce sont davantage les coureurs de fond qui en ont pâti. Plus sérieusement, tout le monde est évidemment ravi que cette piste ait été rénovée. La combinaison de ce revêtement tout neuf et de la nouvelle génération de spikes peut vraiment donner quelque chose de très rapide. Sans oublier le vent qui, dans ce virage du 200 m, peut être un sérieux atout. À titre personnel, je suis curieux de voir ce que cela va donner au niveau des chronos.”

Le 200 m, un temps fort

Un des gros temps forts de la soirée devrait être le 200 m féminin où la double championne du monde Shericka Jackson pourrait bien approcher, voire battre le record du monde de Florence Griffith-Joyner.

”Je ne pensais pas voir un jour quelqu’un menacer à ce point un record catalogué comme imbattable mais avec la piste, les spikes, la génération actuelle de sprinteuses, cela devient réellement possible. Et puis tout le monde connaît la réputation de ce virage dont l’angle est parfait pour ce genre d’effort, reprend Kim Gevaert. Shericka ne fait jamais de grande déclaration à ce propos mais je peux l’imaginer très motivée à l’idée de réussir une grande performance.”

L’ancienne sprinteuse espère également d’autres records du monde, celui du 2.000 m auquel va s’attaquer Jakob Ingebrigtsen ou celui du saut à la perche masculin par Armand Duplantis.

“Mondo a effectué plusieurs tentatives vraiment intéressantes à 6,23 m ces dernières semaines, notamment à Budapest, et s’il se sent bien, il ne fait presque aucun doute qu’il va remettre cela vendredi chez nous, où il a en plus une petite revanche à prendre par rapport à l’an dernier”, conclut Kim Gevaert.