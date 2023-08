Mondiaux d'athlétisme: sans Cynthia Bolingo, les Belgian Cheetahs prennent la 5e place de la finale du 4x400m

Les Belgian Cheetahs ont pris la 5e place de la finale du 4x400m, course de clôture des Mondiaux d'athlétisme à Budapest. La victoire est revenue aux Pays-Bas devant la Jamaïque et la Grande-Bretagne. Le relais belge, parti du couloir 6 était composé, dans cet ordre : Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes et Camille Laus. Les Cheetahs ont finalement réalisé un chrono de 3'22"84.