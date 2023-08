"Tu es la voix de l’athlé": Ladji Doucouré fait pleurer Patrick Montel aux mondiaux d'athlétisme (vidéo)

L’ancien journaliste vedette, qui a quitté l’antenne en 2019 après 34 ans de carrière, a été ému par les mots de l’ancien champion. Sur Twitter, Patrick Montel a partagé la vidéo de leur échange.

”Tu vas me faire chialer”

”Si tu n’avais pas parlé de moi ou d’autres athlètes français je n’aurais pas ce que j’ai aujourd’hui”, assure Ladji Doucouré. “Merci à toi, tu es la voix de l’athlétisme on le sait, personne ne pourra te l’enlever. Aujourd’hui on l’entend moins, mais on sait qu’il est là. Ton nom est là, les gens qui courent aujourd’hui connaissent ton nom”, ajoute-t-il. Des mots qui suffisent à faire monter les larmes d’un Patrick Montel très ému.

”Arrête, tu vas me faire chialer”, répond-t-il d’ailleurs en essuyant ses larmes.