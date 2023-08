Asthme, troubles de l’attention, musique, mode et dépression: qui est Noah Lyles, le nouveau champion du monde du 100m?

Asthmatique sévère

Avant de devenir l’un des athlètes les plus brillants de sa génération, Noah Lyles était un enfant en proie à une certaine fragilité.

Né à Gainesville, en Floride, le 18 juillet 1997, il a ainsi souffert d’asthme sévère depuis le plus jeune âge, un problème pour lequel il a connu plusieurs hospitalisations.

”J’avais parfois l’impression d’habiter dans les cabinets du docteur”, décrit-il aujourd’hui. “Étant branché à des respirateurs, ce n’était pas la plus chouette période. Je me sentais souvent malade parce que mon système immunitaire était bas.”

Très fort soutenu par sa mère, Lyles a également toujours dû composer avec des allergies.

Dyslexie et troubles de l’attention

Quelques années plus tard, Lyles a été diagnostiqué dyslexique. Il présentait par ailleurs des troubles de l’attention et de l’apprentissage.

”L’école était toujours un moment difficile pour moi. Les tests où on devait épeler certains mots étaient vraiment horribles et stressants pour moi, témoigne-t-il. Il a fallu travailler dix fois plus dur que d’autres pour en arriver au point où je voulais arriver. Le sport est alors devenu un peu mon échappatoire.”

Avec une maman ancienne athlète de niveau national et un père membre du 4x400m des États-Unis lors des Mondiaux 1995), sa voie vers la piste semblait toute tracée, tout comme pour son frère Josephus.

Musique, dessin, peinture

C’est sous le pseudonyme Nojo18 que Noah Lyles a entamé une carrière de rappeur. “Au début, j’écrivais des genres de poèmes, puis je me suis dit que j’allais entourer ces mots par de la musique.”

Musicien passionné, il compte un album de six titres à son actif ainsi que plusieurs autres singles. “La piste est mon côté physique que tout le monde voit, mais la musique est le côté émotionnel.”

Il a, par ailleurs, pu faire admirer ses talents vocaux et son flow lors d’une prestation live avec la perchiste Sandi Morris et le groupe Baba Shrimp, en 2019, à Zurich.

L’âme artistique de Noah Lyles s’exprime également à travers le dessin et la peinture.

Passionné de mode

Lyles est, par ailleurs, féru de mode et n’hésite pas à s’afficher dans des tenues branchées voire extravagantes au bras de sa compagne jamaïcaine Junelle Bromfield, une spécialiste du 400m (médaillée de bronze en 4x400m à Tokyo), en marge de défilés.

Très attaché à son image, du sommet de ses dreadlocks jusqu’au bout de ses… ongles, il n’hésite pas à porter des chaussettes originales qu’il conçoit lui-même et qui traduisent souvent sa passion pour les mangas et l’univers des comics. “Du coup, j’ai beaucoup de suiveurs japonais sur les réseaux sociaux !”

Des épisodes de dépression

En 2020, Noah Lyles s’est ouvert sur les troubles psychologiques dont il souffre depuis l’âge de 8 ans et sur les moments de dépression qu’il a connus à plusieurs reprises ces dernières années. Ce fut le cas après son titre mondial sur 200m en 2019.

Une victoire en finale, dimanche, grâce à une belle fin de course. ©AFP or licensors

”Cela a pris différentes formes à plusieurs périodes de ma vie mais ça a empiré en avril, a-t-il raconté cet été-là. Cela n’avait jamais été aussi dur. C’était comme un orage parfait. Il fallait vivre avec le Covid, le report des Jeux olympiques et il y a eu le mouvement Black Lives Matter, qui a été le dernier clou sur le cercueil.”

L'Américan possède une belle pointe de vitesse et... une sacrée détente ! ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En 2021, à nouveau, il a replongé. “Je me suis aperçu que je n’arrivais pas au niveau que je voulais atteindre à l’entraînement, et c’est comme cela que je me suis rendu compte que j’étais dépressif. J’ai pris des antidépresseurs et j’ai intensifié mes séances de thérapie pour me sortir de cette situation le plus vite possible.”

Une mauvaise passe qui, fort heureusement, semble aujourd’hui derrière lui. “J’ai dû me battre toute ma vie !” résume-t-il. Cet aspect méconnu de sa vie est évoqué dans le documentaire Untitled, the Noah Lyles Project qui lui est consacré…