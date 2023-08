Hall, battue par Johnson-Thompson, attend Thiam aux JO de Paris

Celle-ci avait caché, ces dernières semaines, une blessure au genou encourue à la longueur, le 4 août, à Memphis. Médaille d'argent autour du cou, Hall a évoqué l'absence de Nafi Thiam et accepté de se projeter vers les JO. "Quand Nafi a annoncé son forfait, tout le monde à dit qu'il suffirait de me présenter ici pour m'imposer mais cela ne fonctionne pas ainsi à l'heptathlon, lance l'athlète de 22 ans. Je crois que Dieu teste ma patience et je vais utiliser cette 2e place comme motivation pour l'an prochain. Concernant Paris 2024, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être au meilleur de ma forme et affronter toutes les filles qui seront là. Si c'est le cas, cela pourrait être un heptathlon légendaire !"