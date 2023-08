Patrick Stevens est notre invité avant les Mondiaux d’athlétisme de Budapest : “Ce sport a besoin de stars, mais on ne les fabrique pas sur commande”

Patrick, vous reconnaît-on encore souvent en rue ?

”De temps en temps cela arrive, mais de moins en moins. Ceux qui savent savent (sourire). J’ai quand même pas mal changé. Souvent j’entends encore cette remarque : le seul blanc de la finale olympique à Atlanta. Je n’ai jamais compris pourquoi c’était aussi important pour les gens, on a tous deux bras et deux jambes.”

Il est étonnant, avec votre expérience, de ne pas vous voir occuper de fonction au sein du sport belge.

”J’ai un boulot, je ne cherche pas trop non plus. À une époque, j’ai essayé au COIB et à la ligue d’athlétisme mais je n’ai pas été retenu. C’est ainsi. Mon franc-parler ? Le problème c’est que dans le sport, c’est l’autoritarisme qui règne, il n’y a pas de démocratie. Quant aux athlètes actuels, ils ne sont pas intéressés. Il y a deux ou trois ans, j’avais envoyé un message à Rani Rosius, dont je connais l’entraîneur : 'Si jamais tu veux des conseils ou si je peux vous aider, dis-le moi.' Je n’ai pas eu de réaction, c’est comme ça. Vous savez, quand j’étais jeune, j’étais fier quand Ronald Desruelles venait me saluer. Maintenant, ils s’en foutent !”

Le Limbourgeois détient toujours le record de Belgique du 200m. ©JC Guillaume

Votre record du 200 m tient toujours, cela vous surprend-il ?

”Non, c’est du solide ! Pourtant, avec les spikes actuels, cela pourrait aller. Si Jonathan Borlée les avait eus il y a dix ans, il aurait pu le faire. En 2012, il était très fort !”

Êtes-vous triste qu’on parle moins de sprint court aujourd’hui ?

”On en parle quand même encore chez les femmes ! Rosius et Nkansa peuvent s’approcher petit à petit du record de Belgique de Kim Gevaert, elles sont encore jeunes. Chez les hommes, le relais 4x100m va peut-être relancer l’intérêt et permettre aux chronos de descendre. Kobe Vleminckx a couru en 10.23 cette saison, c’est beau. Mais physiquement, il me semble un peu lourd.”

guillement "Il faut donner un contrat à Herman et Milanov en vue des Jeux."

Qui voyez-vous remporter une médaille à Budapest ?

”Peut-être un relais, ou Noor Vidts. Pour le reste, dans la perspective des Jeux, il faut espérer des places de top 8 et j’y crois pour les deux lanceurs, Timothy Herman au javelot et Philip Milanov au disque. Or, ils ne sont pas du tout aidés ! J’ai vu Herman à Rehlingen, il utilisait des chaussures déjà bien usées, faute de sponsor. Incroyable ! Je suis alors intervenu, via ma compagne Fiona May, auprès de Puma pour qu’on l’aide. Ces gars-là, il faut leur donner un contrat jusqu’aux Jeux. C’est ça aussi, l’hypocrisie des instances. Bref. Je crois également en Cynthia Bolingo, c’est un grand talent. Sur un championnat, elle est capable de très belles choses. Quand tu es en forme, dans le flow, ça peut passer. Et avec ses qualités, elle peut courir en 49.50.”

Les Belgian Tornados sont incontournables.

”Bien sûr ! Le projet a parfaitement fonctionné, dans la durée, et il faut respecter leur palmarès. Jacques (Borlée) a bien géré tout cela malgré les pressions pesant sur lui. Ses jumeaux, eux, sont à l’automne – pour ne pas dire l’hiver – de leur carrière, et je peux comprendre qu’ils se concentrent sur le relais. Ils ont déjà tout prouvé en individuel. À leur âge, il n’est pas nécessaire pour Kevin et Jonathan de courir toutes les semaines, ils doivent être dans la gestion. Je ne pense pas qu’ils auraient pu tirer davantage de leur carrière. Le 400 m est vraiment une épreuve mondiale. Jamaïque, Bahamas, Grenade : aujourd’hui, tout le monde a un athlète qui court un petit 44 secondes. Ils ont été cinquième et sixième des Jeux, c’est mieux que moi, donc chapeau !”

L'ancien finaliste olympique pose devant une peinture réalisée par un membre de sa famille. ©JC Guillaume

Quelles sont les stars que vous attendez à Budapest ?

”L’Italienne Larissa Iapichino au saut en longueur (rires) ! C’est la fille de ma compagne. Elle a 21 ans, un talent énorme et a gagné trois meetings Diamond League cette année. Sinon, des gens comme Warholm, Duplantis, Ingebrigtsen. Ce sont des athlètes très présents en Diamond League, ils n’ont pas peur des confrontations. On parle de l’absence de Sydney McLaughlin, mais je ne sais pas si c’est une star. Dans la rue, ici, personne ne la connaît. Elle ne court pas assez.”

guillement "Il y a d’excellents athlètes mais qui les connaît ? Avant, tu pouvais au moins regarder les meetings à la télévision."

C’est un des problèmes de l’athlétisme ?

”Notamment, et il est lié au problème de visibilité dans les médias. Aujourd’hui, on ne parle plus d’athlétisme que lors des grands championnats et des Jeux. C’est là où les athlètes se font leur réputation, donc ils ont tendance à se réserver pour ces moments-là. C’est dommage. Parce qu’il y a toujours d’excellents athlètes mais qui les connaît ? Avant, tu pouvais au moins regarder les meetings à la télévision. Autre problème : on m’a dit qu’il y avait moins d’argent pour le sport dans sa globalité. Dans le temps, presque tout le monde avait sa prime de départ. Michael Johnson prenait 100 000 dollars à chaque meeting. Je me souviens d’un 100 m avec Christie contre Lewis à Gateshead : ils ont pris tous les deux 100 000 livres sterling ce jour-là. Le stade était plein. Aujourd’hui, les meetings sold-out sont rares.”

Et on en revient à ce manque de duels…

”Oui, c’est ce qui amène de l’attention vers le sport. À l’époque, tout le monde savait qui étaient Donovan Bailey, Frankie Fredericks, Ato Boldon. Qui, aujourd’hui, connaît Fred Kerley ?”

Fred Kerley défend son titre mondial sur 100m à Budapest. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Précisément, que pensez-vous du champion du monde du 100 m ?

”Que du bien, parce qu’il me suit sur Instagram (rires) ! Parfois on échange quelques mots. Lui, c’est un castar ! Un sprinter vraiment atypique. Techniquement c’est une catastrophe, surtout sur 200 m, mais c’est un animal, une vraie bête ! À Florence, j’avais des places au départ du 100 m. Il n’a quasi rien fait avant : un petit start en guise d’échauffement, puis il a pris cinq minutes pour se déshabiller. Mais il a gagné en 9.94 comme si de rien n’était.”

A-t-il le charisme suffisant pour devenir une star ?

”Non, mais c’est son caractère. Il ne faut pas essayer de le changer. Ce sport a besoin de stars, mais on ne les fabrique pas sur commande. Pour en revenir au 100 m, j’ai hâte de voir Marcell Jacobs à l’œuvre et attention à Letsile Tebogo !”

guillement "Lyles est capable de battre le record du monde du 200 m."

Noah Lyles vise des chronos de 9.65 et 19.10. C’est crédible ?

”Sur 200 m, il peut le faire, oui. Je ne sais pas si ce sera déjà à Budapest mais je le crois capable de battre le record du monde (19.19). On dit que les chronos d’Usain Bolt sont imbattables mais, du temps de Michael Johnson, c’était la même chose pour le 200 m. Puis Bolt est arrivé, et Johnson est même quatrième dans la hiérarchie. Ceci dit, le chrono de 9.58 sur 100 m ne sera pas facilement battu.”

A-t-on remplacé Bolt sur le circuit ?

”Non, mais ils auraient dû y penser quand il courait encore ! On n’a pas su l’utiliser, alors qu’il est très ‘marketable’. Duplantis a aussi beaucoup de qualités, c’est un phénomène comme Bubka, mais ce n’est jamais que du saut à la perche.”