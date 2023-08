Mondiaux d'athlétisme: le relais mixte du 4x400m qualifié pour la finale

Le relais mixte du 4x400m composé successivement de Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Florent Mabille et Camille Laus s'est qualifié pour la finale des championnats du monde samedi peu après midi à Budapest. Il a pris la 3e place de la première des deux séries où les trois premiers plus les deux autres meilleurs temps étaient admis en finale. La Belgique a réalisé le 3e temps en 3:11.81 à 30/100e du record de Belgique, derrière les Etats-Unis (3:10.41) et la Grande-Bretagne (3:11.19).