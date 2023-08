”J’aborderai chaque tour comme une finale” : Cynthia Bolingo entame son parcours sur 400m ce dimanche matin aux Mondiaux de Budapest

”Je ne pense pas que je pourrai m’économiser en séries. Si j’avais été une Nasser (Ndlr : qui a déclaré forfait vendredi) ou une Shaunae Miller-Uibo, j’aurais pu mais je n’ai pas encore ce niveau, sourit Cynthia, qui participe à ses deuxièmes Mondiaux après avoir pris part à l’édition 2015 sur 200m. “Pour moi, chaque tour sera comme une finale, je n’ai pas trop le choix !”

Physiquement, “tout va bien, assure-t-elle. Et mentalement je suis plutôt sereine, calme. J’espère que c’est bon signe. Ambitieuse ? Toujours ! Mais mon optique est vraiment d’y aller étape par étape. Le but est bien sûr d’aller le plus loin possible mais un tour à la fois. J’espère sortir satisfaite parce que j’aurai fait le job.”

La Bruxelloise s'est testée sur la piste du Centre national d'athlétisme ce vendredi matin.

Le début de l’année 2023 avait commencé dans la douleur pour l’élève de Carole Bam, souffrant au niveau de l’ischio-jambier opéré en mars 2022.

”De janvier à mars, ce n’était pas la période la plus chouette, j’ai enchaîné quelques pépins mais j’étais bien entourée médicalement parlant, raconte-t-elle. J’ai dû m’entraîner un peu différemment et cela a été bénéfique d’une certaine manière. J’ai encore dû repousser ma rentrée en raison de pépins physiques mais celle-ci s’est bien déroulée.”

Si elle n’a couru que quatre fois en individuel cet été (avec un 50.69 à Liège pour meilleur chrono, lui permettant de gagner sa place aux Jeux de Paris), Cynthia Bolingo se félicite d’avoir pu enchaîner. “C’est que le travail a été bien fait ! lance-t-elle. Mes deux courses à Liège et Heusden m’ont mise en confiance. J’ai simplement eu quelques petits soucis au dos avant les championnats de Belgique mais rien de bien grave, heureusement.”

La Bruxelloise a réussi son meilleur chrono de l'année à Liège avec 50.69.

Assurant ne pas souffrir de séquelle psychologique particulière par rapport à son ischio (”Je n’ai pas cette crainte quand je me mets dans les blocs. Simplement, je crois qu’on connaît tous les risques du métier…”), l’athlète du RCABW refuse de penser à une éventuelle finale à Budapest.

”Si j’y pense, je vais me mettre la pression. Passer en demi-finales serait déjà une bonne première étape. La première course, celle qui lance la compétition, est souvent la plus difficile. Ce sera très tôt le matin en plus. J’espère être capable d’aller de plus en plus vite à chaque course car, bien sûr, l’objectif de tout le monde ici est d’entrer en finale.”

Le mixte ? Impossible

Enfin, Cynthia Bolingo a expliqué pourquoi elle ne figurait pas dans l’équipe de relais 4x400m mixte. “Ce n’est pas moi qui ai choisi, c’est le programme qui a choisi pour moi ! Si le programme avait été mieux agencé (Ndlr : les séries du 400m se déroulent quelques heures après la finale de l’épreuve de relais), j’aurais couru d’office. Dylan (Borlée) et moi, on était dans le même bateau.”

Il lui restera encore les Belgian Cheetahs en fin de championnats pour servir un collectif belge. “Je place le 4x400m féminin au même niveau que mon individuel. On est capable de faire de belles choses. Mais c’est seulement dans quelques jours, j’ai encore le temps d’y penser…”