Nafi Thiam réagit à son forfait pour les Mondiaux de Budapest : “Ma route vers Paris commence juste un peu plus tôt que prévu”

”J’ai pris la décision de ne pas participer aux championnats du monde à Budapest plus tard ce mois-ci. La dernière partie de ma préparation a été perturbée par des problèmes de tendons d’Achille et je ne veux pas risquer d’aggraver le problème et de compromettre l’année olympique à venir”, écrit-elle.

”C’est frustrant de devoir faire l’impasse sur un championnat majeur et de ne pas pouvoir montrer de quoi je suis capable, mais les opportunités de grandir sont partout où vous essayez de les trouver”, ajoute Nafi Thiam, s’efforçant de voir le positif dans cette situation délicate. “Ma route vers Paris commence juste un peu plus tôt que prévu et je suis déjà au travail pour arriver là-bas meilleure que jamais.”

Et la double championne olympique de souhaiter “de belles performances et du plaisir” à tous les athlètes se rendant à Budapest. Sympa !