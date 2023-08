Nafi Thiam ne défendra pas son titre mondial: la Belgique doit se trouver de nouveaux leaders

L’absence de la n°1 mondiale des épreuves combinées au départ de l’heptathlon de ces Mondiaux hongrois n’a évidemment rien d’anecdotique ni pour sa discipline ni pour la délégation belge. Hormis une médaille d’argent lors de l’édition 2019 du rendez-vous planétaire, Nafi Thiam a tout dévoré sur son passage depuis son avènement aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Double championne olympique, du monde et d’Europe, elle a ajouté en ce début d’année un record du monde du pentathlon à ses principaux faits d’armes. C’est dire si son absence devrait libérer certaines de ses concurrentes et peut-être permettre de dérouler le tapis rouge sous les pieds d’une Anna Hall de plus en plus pressante.

Le renoncement de Nafi, qui a enchaîné tous les grands championnats en plein air de manière ininterrompue (même avec des blessures au coude, au dos ou, déjà, aux tendons d’Achille…) depuis la saison 2013, risque aussi de faire très mal au bilan de nos couleurs à Budapest. Médaillée lors des trois dernières éditions (dont deux titres), la seule athlète belge à être devenue championne du monde, à deux reprises donc, a remporté trois des sept médailles décrochées par notre pays depuis 2015. Avec ce podium quasi assuré qui disparaît, et qui s’ajoute au forfait programmé du marathonien Bashir Abdi, les regards se tournent vers une autre heptathlonienne, Noor Vidts, vers les Belgian Tornados ou encore vers Cynthia Bolingo et Ben Broeders. Leur saison a été relativement compliquée jusqu’ici mais il n’est pas trop tard pour la sauver…