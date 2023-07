Nafi Thiam sereine à trois semaines des Mondiaux

Son week-end

Nafi Thiam a lancé le javelot à 51,95m, samedi, lors d’un concours irrégulier, et signé un chrono de 13.66 (+2,0m/s) en séries du 100m haies, dimanche, avant de déclarer forfait pour la finale au vu des conditions climatiques. "52 mètres au javelot, ce n’est pas mal. Et j’ai récolté de bonnes infos concernant ma course d’élan où j’ai quand même rajouté dix pas", a-t-elle dévoilé.

Ses tendons d’Achille

Elle a confirmé que son double forfait aux meetings de Monaco et de Londres était dû à des tendons d’Achille douloureux.

"C’était de l’inflammation comme j’en ai déjà eu. Ça revient, glisse-t-elle. Pour moi, le but c’est aussi de rester en bonne santé. Pendant mes dix ans passés au plus haut niveau, je n’ai pas toujours pris les bonnes décisions par rapport à mon corps. Donc c’était important de ne plus faire les mêmes erreurs, Budapest ou pas Budapest. Et s’il faut prendre du repos avant les championnats, je n’hésite plus à le faire."

La fin de la préparation

Un dernier stage est organisé par la ligue flamande à Belek, en Turquie, à partir du 10 août. Nafi Thiam, elle, devrait en principe achever sa préparation en Belgique avant de mettre le cap sur la Hongrie, indique son management.

Les Mondiaux de Budapest

Comment Nafi Thiam se sent-elle à trois semaines du grand rendez-vous de l’été? "C’est pareil chaque année, tu pars en championnats avec les cartes dont tu disposes, indique-t-elle. Avoir plus de temps, c’est toujours mieux, mais il faut bien partir un moment donné. Et puis, comme je l’ai déjà indiqué, mes objectifs sont différents cette année. Je ne réfléchis pas à court terme, je continue mon évolution…"