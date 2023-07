Meeting de Heusden : Ismaël Debjani à l’heure des essais

Du coup, le détenteur du record de Belgique du 1 500 m (3.33.06 le 12 juin 2021 à Genève) avoue se sentir un peu fatigué et ne pas très bien savoir à quoi s’attendre pour sa course de ce samedi à Heusden. “On est revenu mercredi et je ne sais pas du tout comment mon corps va réagir. Je peux être très bien, comme très mal. Mais ce n’est pas grave. L’important est que cela porte ses fruits plus tard.”

En clair, le Jumétois, qui fera encore une compétition d’ici là, espère frapper fort lors des championnats de Belgique (29 et 30 juillet à Bruges). C’est qu’il envisage de décrocher son ticket pour les Mondiaux de Budapest via les minima (3.34.20). “Normalement, c’est dans mes cordes, assure celui dont la meilleure performance de la saison remonte au 6 juin (3.34.53 à Bydgoszcz). Ça m’éviterait de devoir compter sur mon ranking. Actuellement, je suis 31e et il faut être dans les 36 premiers pour passer.”

guillement "Pour que je conserve mon statut, on me demande de finir dans le top 8 des Mondiaux."

Septième de l’Euro en salle en mars dernier, Debjani veut confirmer cet été que la perte de son contrat temps plein – il est désormais sportif d’élite à mi-temps – n’a en rien entamé sa compétitivité, même si tout est plus compliqué. “Pour que je conserve mon statut, on me demande de finir dans le top 8 des Mondiaux”, affirme-t-il. Et si ça ne devait pas être le cas ? “Je veux essayer de me qualifier pour les Jeux de Paris malgré tout et continuer ma carrière jusqu’aux Mondiaux 2025, histoire de pouvoir vraiment découvrir Tokyo.” C’est vrai qu’en 2021, il avait dû rester enfermé dans la bulle olympique.

Et après ? “Il se pourrait que je me réoriente vers la course sur route, des 5 et 10 kilomètres”, conclut-il.

Cynthia Bolingo qualifiée pour les Jeux

À Heusden, Cynthia Bolingo s’alignera sur 400 m. “Je veux voir comment mon organisme répondra trois jours après ma belle performance de Liège”, assure la spécialiste du tour de piste, qui aimerait descendre sous les 50 secondes à Budapest (son record personnel est de 50.19). L’excellent chrono (50.69) réussi mercredi lui assure, d’ailleurs, d’ores et déjà une qualification pour les Jeux olympiques de l’an prochain.

Le programme