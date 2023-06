Une rentrée réussie pour Nafi Thiam à Ratingen : “Je ne pensais pas être aussi bien dans la plupart des épreuves” (vidéo)

Lauréate de quatre des cinq épreuves qu’elle a disputées en deux jours (13.38 sur 100m haies, 15,20m au poids, 6,59m à la longueur et 52,61m au javelot, le 200m étant la seule où elle n’a pas été la plus rapide avec 24.45), notre compatriote, qui n’a pas battu de record personnel, est retournée en Belgique avec bon nombre d’enseignements dans sa valise. Et avec une importante dose de confiance, certainement bienvenue en cette période de changements pour elle.

”Oui, j’ai réalisé de bonnes performances et c’est cool pour une rentrée ! commente-t-elle, bien plus prolixe qu’avant la compétition. Je ne pensais pas être aussi bien dans la plupart des épreuves, c’est prometteur. Et puis, au niveau physique aussi, tout va bien. Commencer directement la saison avec cinq épreuves, ce n’est pas évident mais le corps va bien, donc je suis très contente !”

La double championne olympique a terminé son week-end par le javelot. ©SES

Avant le week-end, Nafi Thiam aurait, dit-elle, signé pour de telles performances sur lesquelles elle est revenue en détail.

”D’abord, sur les haies, 13.38 avec du vent de face (NdlR : -0,8m/s), c’est assez rapide. Au poids, quand je fais 15,20m en championnats, je suis contente. Là, un peu moins parce que je fais mieux à l’entraînement et j’ai fait mieux à l’échauffement. Je n’étais pas dans le bon timing. Mais je sais que c’est aussi l’excitation de la première compétition. Il faut trouver un équilibre entre la volonté de bien faire et le fait de garder ses moyens, être capable d’exécuter correctement les choses. C’est normal de se chercher un peu. Sur 200m, c’était bien aussi mais je n’ai vu personne du début à la fin, donc c’était un peu comme un entraînement. J’ai senti un fort vent de face dans la ligne droite (NdlR : -1,6m/s) et j’ai un peu calé mais je ne suis pas si loin de mon record personnel.”

Au cours de la seconde journée, elle s’est sentie particulièrement à l’aise au saut en longueur.

Le saut en longueur est l'épreuve dans laquelle Nafi s'est sentie le plus à l'aise. ©SES

”Oui, 6,59m, c’est bien alors que je me cherche aussi encore un peu au niveau des marques. J’ai dû raccourcir parce que j’étais trop près. Ça donne de bonnes indications pour les futures compétitions où j’aurai six essais et de meilleures conditions, reprend Nafi. Ensuite, au javelot, je me cherche encore sur l’élan. Je m’étais dit que 50m, ce serait bien, et que 52m ce serait vraiment bien. Donc deux fois 52m avec un échauffement catastrophique, c’est très bon. Je suis heureuse d’avoir pu me reconcentrer. Ce sont de bonnes références et on va pouvoir rajouter des mètres à partir de là.”

Le tandem Thiam - Van der Plaetsen a enregistré des informations précieuses. ©SES

Car, rappelle la double championne olympique de l’heptathlon, “une première compétition, ce n’est jamais qu’une mise en jambes”.

”Avec la confiance qui va grandir, le rythme de compétitions que je vais acquérir, les marques qui vont s’améliorer, l’affûtage en vue des championnats, cela ne peut que s’améliorer, affirme-t-elle. Ce n’est que le début de saison.”

guillement Si tu veux réaliser de grandes choses, tu ne peux pas te limiter dans le temps.

Par ailleurs, il semble que l’on n’a pas encore pu apprécier la plupart des nouveautés testées à l’entraînement.

”Je prépare des choses qui pourraient être très bonnes dans le futur mais je ne les applique pas encore forcément déjà en compétition. Cela prend du temps, cela se construit.”

Un objectif à long terme

Et la dernière chose que veut Nafi Thiam à ce stade de sa carrière, c’est se précipiter.

guillement J’irai aux Mondiaux de Budapest parce que je suis une compétitrice, mais ce n’est pas l’objectif.

”Si tu veux réaliser de grandes choses, tu ne peux pas te limiter dans le temps. Tu es prêt quand tu es prêt, insiste-t-elle. Aujourd’hui, ce qui m’importe, c’est de faire mon meilleur total d’ici à la fin de ma carrière, peu importe quand cela arrivera. Bien sûr, si cela se produisait aux Jeux olympiques de Paris, ça m’arrangerait bien ! Mais avec Michaël (Van der Plaetsen), on travaille avec cette idée de long terme en tête. J’irai aux Mondiaux de Budapest parce que je suis une compétitrice, mais ce n’est pas l’objectif, ce n’est qu’une étape. Tu ne travailles pas de la même manière quand tu as un objectif en termes de points que quand tu as un objectif de calendrier, qui est plus limitant et qui ne te permet pas de travailler à long terme. C’est ce que j’ai fait les années précédentes, et j’ai eu ces médailles dont je suis fière, mais mes performances ne sont pas celles que j’espère avoir d’ici la fin de ma carrière.”

Sans accoler de chiffres à ses désirs sportifs, Nafi Thiam tient à rester fidèle à sa nouvelle philosophie.

”Même sans battre des records personnels, je peux déjà faire 7000 points, donc si je veux faire le record d’Europe et même encore plus, je dois rester patiente ! J’ai fait ce choix, qui n’est pas tabou, de construire à long terme, de tout tenter pour faire un gros total de points avant la fin de ma carrière, et de sortir de ma zone de confort. Même si cela peut signifier de ne pas être prête pour un grand championnat – mais avec ce que j’ai fait ce week-end, je pense que je serai très, très bien à Budapest. Ma vision des choses et mon objectif sont différents…”

En attendant, la saison 2023 va se poursuivre le 29 juin prochain à Lausanne, où l’athlète de 28 ans va sauter en hauteur. Une épreuve qu’elle disputera également au meeting Diamond League de Monaco le 21 juillet, quelques jours avant de prendre part aux championnats de Belgique.