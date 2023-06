À Ratingen, Thomas Van der Plaetsen vient à bout de son premier décathlon depuis deux ans : “Content d’être revenu mais je dois faire beaucoup mieux”

Deux mois après cette belle performance, le Flandrien était, hélas, victime de sérieuses blessures (déchirure du muscle ischio-jambier et genou abîmé) lors des Jeux olympiques de Tokyo. Un long chemin de croix allait s’en suivre, et de nouveaux problèmes physiques allaient freiner son retour au premier plan en 2022.

Cette année encore, c’est une blessure au pied qui a empêché notre compatriote d’aller au bout des dix épreuves lors de sa rentrée en compétition, le 30 avril dernier, à Desenzano, Van der Plaetsen devant abandonner après la quatrième épreuve.

C’est dire s’il était important d’en finir avec cette série noire et de se sentir à nouveau décathlonien en allant au bout des dix épreuves. Ce qu’il a fait, avec beaucoup de détermination, de combativité et d’intelligence aussi (il n’a sauté qu’à une reprise en longueur), pour signer ce qui constitue la quatrième performance de sa carrière.

”C’est vrai, c’est un total qui est convenable et je suis content d’être revenu à ce niveau mais je suis quand même un peu déçu de la manière. Il faut dire aussi que j’ai ressenti de petites tensions lors du 110m haies et que j’étais vraiment limite à la perche”, commente-t-il.

Au-delà de la performance, ce résultat présente donc surtout une haute valeur symbolique pour Thomas Van der Plaetsen. Elle a, par ailleurs, le mérite de le garder dans la course pour les championnats du monde de Budapest où il espère pouvoir engranger des points en vue des Jeux olympiques.

Pour réintégrer le ranking mondial et se qualifier par ce biais pour les Mondiaux, le décathlonien a cependant besoin d’une deuxième performance du même acabit que celle de ce week-end. Dès le mois prochain, en Pologne ? “On verra comment je récupère. Sinon, je ferai une croix sur les Mondiaux et je me concentrerai sur Talence en fin de saison….”