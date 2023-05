Le prix des places aux JO de Paris encore critiqué: "Cela me coûtera entre 6.000 et 7.000€ si je veux faire venir ma famille"

Durant cette première phase, Nafi Thiam, l’une des plus grandes stars de ces JO, se disait “choquée”: "Moi ce qui me choque surtout, c’est le prix des tickets pour les Jeux olympiques. Ce sont les athlètes qui font le spectacle mais je ne suis même pas sûre que ma famille pourra venir me voir tellement c’est cher. Il y a le prix des tickets, le voyage, le logement sur place. On parle régulièrement de ce sujet dans les médias et cela m’a marquée parce que les Jeux olympiques génèrent quand même pas mal d’argent, au niveau de la billetterie aussi".

Coup de gueule d’un athlète français: "Un tarif astronomique"

Depuis le 11 mai, la deuxième phase de vente a démarré. La frustration est toujours aussi grande. Le Français Jimmy Gressier, athlète sur 1.500 et 5.000 mètres, pousse un coup de gueule: "J’ai vu que les places pour l’athlétisme étaient vendues à un tarif astronomique (de 290€ à 995€, la place). Je trouve cela vraiment abusé".

"Comment peut-on mettre des tarifs aussi élevés pour notre sport? Qui est à la base, un sport abordable pour tous et accessible où il n’y a pas non plus de très grandes stars. […] Le problème concerne également les athlètes. Nous n’avons pas de passerelle spécifique pour acheter des places aux membres de notre famille (NDLR: seulement 2 places offertes par athlète). On doit passer par la billetterie comme tout le monde."

"Alors, qu’on va représenter les couleurs de la France et de notre pays. J’ai fait le calcul: si je veux faire venir 10 personnes de ma famille, cela me coûtera entre 6.000 et 7.000€. C’est totalement hors budget, pour tout le monde pas que pour moi. […] Je parle du tarif des places, mais il y a aussi le système pour les obtenir: entre les tirages au sort, les dates erronées… c’est une vraie galère!", a conclu Gressier.

Une troisième et dernière phase de vente est prévue pour les places non écoulées, cette fois sans tirage au sort, fin 2023.

690 à 980€ pour l’athlétisme, 2.700€ pour la cérémonie d’ouverture

Cet après-midi, après s’être préalablement inscrits, nous avons obtenu un créneau horaire pour la deuxième phase de vente des billets. Et les prix sont absolument inabordables pour une famille.

En athlétisme, il reste huit sessions encore disponibles entre le 2 et le 10 août 2024. Prix pour assister à ces sessions du soir: entre 690 et 980€.

Parmi les événements où il est encore possible d’acheter des places, il y a les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux. Pour la cérémonie d’ouverture, il ne reste que des places au prix de… 2.700€. Pour la cérémonie de clôture, il reste des billets à 1.100 et 1.600€.

On est loin de l’aspect "populaire et familial" tant vanté par les organisateurs parisiens.