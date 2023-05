690 à 980€: les prix exorbitants des sessions d’athlétisme aux JO de Paris lors de la 2e phase de vente des billets

Après une première phase de vente qui était réservée aux "packs sur mesure", la deuxième phase permet d’acheter des billets à l’unité. Alors que cette phase a été lancée le 11 mai, la billetterie affiche déjà complet pour de nombreux événements.

En athlétisme, il ne reste plus que huit sessions disponibles entre le 2 et le 10 août 2024. Prix pour assister à ces sessions du soir: entre 690 et 980€. Même prix pour assister aux demi-finales et finales de natation.

L'athlétisme, un sport encore populaire? Pas quand on voit le prix des billets aux Jeux de Paris... ©EdA

280€ pour du tennis de table, 2.700€ pour la cérémonie d’ouverture

Évidemment, il s’agit des catégories les plus chères. Les places les plus intéressantes financièrement ont déjà été achetées lors de la première phase de vente ou dès le début de la deuxième. La faute notamment au système mis en place. Celui-ci a permis aux premiers arrivés de commander jusqu’à 30 places pour des prix oscillant entre 24 et 40€ dans certains sports.

Quatre jours après le début de la deuxième phase de vente des billets, il ne reste donc déjà plus que des miettes. Par exemple, pour assister aux finales pour les médailles du double mixte en tennis de table, il faudra débourser 280€ minimum. Pour un match de poule de volleyball féminin, les prix les plus bas sont à 140€.

Pour assister à un match de tennis de table ou un match de volleyball aux Jeux de Paris, il faudra débourser un paquet d'argent. ©EdA

Une 3e phase de vente à la fin de l’année

Parmi les autres événements où il est encore possible d’acheter des places, il y a les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux. Pour la cérémonie d’ouverture, il ne reste que des places au prix de… 2.700€. Pour la cérémonie de clôture, il reste des billets à 1.100 et 1.600€.

On est loin de l’aspect "populaire et familial" tant vanté par les organisateurs parisiens.

À noter: une troisième et dernière phase de vente est prévue pour les places non écoulées. Cette fois sans tirage au sort, en fin 2023.