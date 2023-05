Athlétisme: Tori Bowie, ancienne sprinteuse médaillée olympique et championne du monde, décède à 32 ans

La nouvelle a été annoncée par son agence de management ce mercredi. "Nous sommes dévastés par la triste nouvelle du décès de Tori Bowie", a déclaré Icon Management Inc. dans un communiqué. "Nous avons perdu une cliente, une amie très chère, une fille et une sœur. Tori était une championne... un phare qui brillait de mille feux ! Nous avons le cœur brisé et nos prières accompagnent la famille et les amis".