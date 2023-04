En 1980, la New-yorkaise Rosie Ruiz avait par exemple réalisé ce qui était alors le meilleur temps féminin de l’histoire au marathon de Boston en 2h31.56… après avoir pris le métro. On se souvient aussi que, à Bruxelles en 1991, le vainqueur du marathon, l’Algérien Abbes Tehami, avait laissé sa place à son entraîneur durant la première partie de course avant d’entrer en lice au 12e km après un échange de dossard en cachette.

Joasia Zakrzewski vient de s’ajouter à cette liste. Le 7 avril dernier, lors d’un ultra-trail de 80 km (Manchester to Liverpool Ultra), l’Ecossaise est montée dans une voiture durant environ quatre kilomètres pour finalement décrocher la troisième place. Elle a logiquement été disqualifiée par l’organisation une fois le subterfuge découvert.

Les données GPS ont en effet montré que Zakrzewski avait réalisé des temps improbables sur une portion du parcours, comme 1 mile (1600 mètres) en 1 minute et 40 secondes. “Après avoir examiné notre système de suivi, les données GPS et les déclarations de notre équipe, des autres participants et de la participante elle-même, nous pouvons confirmer que l’athlète a été exclu”, a indiqué l’organisation.

Selon le témoignage d’un proche, Zakrzewski serait en fait arrivé au Royaume-Uni seulement la veille de la course après un très long voyage depuis l’Australie. Elle n’aurait pas voulu tricher volontairement mais plutôt abandonner. “Elle était fatiguée et se sentait malade. Elle voulait en fait abandonner”, a déclaré cette connaissance de l’athlète à la BBC, bien que Zakrzewski a quand même pris place sur le podium pour aller chercher son trophée. “Elle est sincèrement désolée pour tout ce remue-ménage.”

Joasia Zakrzewski, 47 ans, est loin d’être une inconnue dans le milieu de l’ultra. Voici deux mois, l’Ecossaise avait battu le record du monde du 48 heures en parcourant la distance de 410 km !