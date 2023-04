Marathon de Paris : l'Ethiopien Abeje Ayana s'impose pour la première fois devant Guye Adola

Derrière Ayana et Adola (2h07:30), le Kényan Josphat Boit a pris la troisième place en 2h07:40.

Disputée sous la grisaille parisienne et dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent, la course n'a pas pu permettre aux athlètes d'établir de nouveaux records.