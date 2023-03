Julien Watrin, Thomas Carmoy et Eliott Crestan mis à l’honneur par l’Adeps après leurs exploits aux championnats d’Europe en salle d’Istanbul

À l’invitation de l’Adeps, Julien Watrin, titré avec les Belgian Tornados en relais 4x400m et médaillé d’argent sur 400m, Eliott Crestan et Thomas Carmoy, tous deux médaillés de bronze respectivement sur 800m et au saut en hauteur, ont ainsi pu revivre en vidéo une partie de leurs performances à l’Ataköy Arena avant de se voir remettre, ainsi qu’à leurs entraîneurs (François Gourmet, André Mahy et Marc Muryn), une belle photo souvenir encadrée.

guillement Arrêtons de banaliser les performances de nos athlètes.

”Arrêtons de banaliser les performances de nos athlètes, souligne le directeur général adjoint de l’Adeps, Yves Polomé. De tels résultats ne font pas partie des choses normales dans le sport de haut niveau mais sont le fruit d’un travail inlassable de la part des athlètes et de leurs coaches, comme des artisans façonnent une œuvre d’art. Ces performances suscitent en tout cas beaucoup d’engouement, on le voit lors des entraînements, des stages que nous organisons.”

”Et cela fait bien sûr plaisir de voir que l’on obtient des résultats grâce à une certaine méthode, que l’on ne travaille pas pour rien”, ajoute le directeur technique de la LBFA Frédéric Kimmlingen.

Focus sur Budapest

Déjà redescendus d’un nuage sur lequel ils ne seront pas restés bien longtemps, les principaux intéressés, eux, se sont déjà remis au travail afin de préparer le grand rendez-vous de l’été, à savoir les championnats du monde de Budapest. Julien Watrin et Eliott Crestan sont déjà qualifiés pour cet événement, Thomas Carmoy est en bonne voie pour l’être via le ranking mondial. “Mais il ne faut pas croire que c’est arrivé et continuer à accumuler des points tout au long de la saison”, indique le Carolo, qui n’a pas oublié sa mésaventure de 2021 lorsqu’il a manqué in extremis les Jeux olympiques de Tokyo.

Ayant officié comme “video referee” lors des championnats d’Europe indoor à Istanbul, l’arbitre international Didier Foulon a, lui aussi, été associé aux réjouissances.

Enfin, les jeunes Lucas Ledoux et Alexandre Gobert, vainqueurs du concours organisé par la DH, ont été ravis de rencontrer et de poser pour une photo souvenir avec trois de leurs idoles dans l’athlétisme.