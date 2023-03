Euro d'athlétisme en salle: l'or pour les Tornados, le bronze pour Crestan et Carmoy, record de 6 médailles belges

La Belgique revient des championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Istanbul en Turquie avec six médailles, un record, et une journée faste dimanche avec le 3e titre en salle des Belgian Tornados, et deux médailles de bronze pour Thomas Carmoy (hauteur) et Eliott Crestan (800m). C'est une de plus qu'à Torun il y a deux ans.