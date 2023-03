Euro d'athlétisme en salle: Robin Hendrix 10e sur 3.000m, Jakob Ingebrigtsen à nouveau titré

Robin Hendrix, 27 ans, s'était qualifié au temps pour la finale, avec le 7e chrono des séries samedi en 7:51.32, lui qui dispose d'un record personnel à 7:40.53.

John Heymans, 25 ans, avait lui été éliminé en séries avec un chrono de 7:57.87. Il termine 17e.

Robin Hendrix s'attendait "à beaucoup mieux"

Robin Hendrix a terminé 10e du 3.000m avec un chrono de 7:50.46 aux championnats d'Europe en salle dimanche à Istanbul, mais l'athlète de 28 ans s'attendait "à beaucoup mieux", a-t-il expliqué en zone mixte à l'Ataköy Arena.

"J'espérais un top cinq ou peut-être même une médaille, donc ce n'est pas du tout amusant", a expliqué Robin Hendrix. "Après les séries et ce matin, je me sentais bien, donc je ne l'ai pas vraiment vu venir. J'ai peut-être sous-estimé le fait de courir deux fois en deux jours, mais je dois le travailler de toute façon. En tous les cas, je ne suis pas très bien parti et je n'ai pas pu suivre dans le dernier kilomètre, ça m'a foutu un coup au moral. Cela n'a pas réussi aujourd'hui, mais il faut que je puisse remettre ça. Je n'ai pas d'autres choix que de le prendre comme une expérience et que cela me serve à l'avenir."