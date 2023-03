Euro d'athlétisme en salle: Anne Zagré "pas totalement mécontente" malgré son élimination en demies du 60m haies

Arrivée à Istanbul avec un 'season best' de 8.11, réalisé à Madrid le 22 février, elle était sortie des séries en tant que repêchée au temps grâce à un chrono de 8.13. Zagré détient un record personnel en 7.98.

"Tu cours toujours une demi-finale avec l'objectif d'atteindre la finale", a réagi Zagré. "C'est donc un peu dommage que ce soit fini pour moi. Mais je peux vivre avec ce chrono, il n'est pas mauvais et c'est le meilleur de la saison. J'ai eu du mal à m'accrocher juste après le départ, et après tu sais que ce sera difficile. Finalement, je me satisfais de ce résultat."

La Finlandaise Reetta Hurske a remporté cette demi-finale en 7.85, meilleur chrono des demies, devant la Française Laeticia Bapté (7.91). Dans l'autre demi-finale, la Néerlandaise Nadine Visser s'est imposée en 7.93. Zagré termine avec le 12e temps total.