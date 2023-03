Nafi Thiam peut-elle battre le record du monde du pentathlon ? Les conditions pour entrer dans l'histoire !

À l’époque, Dobrynska avait signé les performances suivantes : 8.38 sur 60 m haies/1,84 m à la hauteur/16,51 m au poids/6,57 m à la longueur/2.11.15 sur 800 m.

Or, avec ses résultats sur les trois premières épreuves (8.23 sur 60 m haies/1,92 m à la hauteur/15,54 m au poids), Nafi est en avance non seulement sur ses marques, mais aussi sur celles de Dobrynska. La double championne d’Europe a 82 pts de plus que son total il y a deux ans (3.024 pts) et elle totalise également 71 pts de mieux que celui de Natalya Dobrynska en 2012 (3.035 pts).

Nafi Thiam au sommet de son art... ©PDV

À quelles conditions, Nafi Thiam pourrait, dès lors, s’approprier ce fameux record ? On vous propose deux cas de figure.

1. Comme en 2021, elle saute 6,60 m à la longueur, il lui faudrait courir le 800 m en 2:16.80, deux secondes de moins qu’à l’époque.

2. Si elle franchit 6,65 m en longueur, un chrono de 2:17.95 la mènerait à… 5.014 pts, soit un point de mieux que Dobrynska !

Aucun doute : le saut en longueur, programmé ce vendredi, à 17h10, sera déterminant pour Nafi, visiblement très en forme. Le 800 m est, lui, prévu à 19h05. À ne pas manquer…