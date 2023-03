Nafi Thiam dans l'histoire du pentathlon à l'Euro en salle d'Istanbul: les chiffres qui mettent son troisième titre en perspective

Nafi Thiam, qui était ex-aequo avec la Suédoise Carolina Klüft, la Française Antoinette Nana Djimou et la Britannique Katarina Johnson-Thompson au rang des athlètes les plus titrées dans cette épreuve, est, depuis ce vendredi soir, la première athlète à totaliser trois médailles d'or dans l'histoire de la compétition européenne. Avec un superbe record du monde en prime !

3 titres : Nafi Thiam (2017, 2021, 2023)

2 titres : Carolina Klüft (2005, 2007), Antoinette Nana Djimou (2011, 2013), Katarina Johnson-Thompson (2015, 2019)

Précédemment, notre compatriote avait, par ailleurs, déjà marqué les championnats d’Europe indoor d’une autre manière : en devenant, en 2017, la plus jeune médaillée d’or du pentathlon, à 22 ans et 196 jours.

On rappellera aussi que cette année-là, elle avait signé ce qui est toujours la meilleure performance au saut en hauteur dans un pentathlon avec 1,96m, performance égalée en 2019 par Katarina Johnson-Thompson.

+LIRE AUSSI | Nafi Thiam, en or à Istanbul: "C’est bon de battre un record du monde et de sentir qu’il y a encore du potentiel derrière" (vidéo)

Seule Wlodarczyk (5 médailles) la devance

Avec un total de quatre médailles remportées aux championnats d'Europe en salle, Nafi Thiam est désormais la deuxième athlète la plus récompensée au pentathlon. Seule la Polonaise Urszula Wlodarczyk, qui totalise cinq médailles (mais une seule en or, pour une en argent et trois en bronze) remportées entre 1992 et 2000, la devance encore dans ce classement particulier.

Urszula Wlodarczyk (Pol) – 5 médailles (1-1-3)

Nafissatou Thiam (Bel) – 4 médailles (3-1-0)

Antoinette Nana Djimou (Fra) – 3 médailles (2-0-1)

Carolina Klüft (Suè) – 3 médailles (2-0-1)

La Belge la plus médaillée... après Desruelles

Au plan national, Nafi Thiam est désormais l'athlète belge la plus médaillée aux championnats d'Europe en salle... derrière Ronald Desruelles. Ce dernier compte en effet pas moins de cinq médailles ! Mais une seule en or...

Un total qui aurait même pu être supérieur si un titre au saut en longueur n'avait été retiré à Desruelles en 1980 pour cause de... dopage et qui doit, par ailleurs, être nuancé par le fait que l'Euro indoor avait lieu chaque année à l'époque.

L'ancien athlète, qui est monté sur le podium dans deux épreuves différentes (ce qui le distingue aussi de Nafi) mais le plus souvent sur 60m, compte ainsi onze participations à cet événement ! En comparaison, le palmarès de Nafi Thiam n'a, lui, été bâti qu'en six participations au pentathlon.

Ronald Desruelles – 5 médailles (1-2-2)

Nafissatou Thiam – 4 médailles (3-1-0)

Dylan Borlée – 4 médailles (2-2-0)

Kevin Borlée – 4 médailles (2-1-1)

Sous l'angle statistique, l'empreinte laissée par Nafi Thiam dans le paysage athlétique semble encore plus impressionnnante. Et c'est, sans doute, encore loin d'être fini !

+LIRE AUSSI | Médaille d'or et record du monde pour Nafi Thiam à l'Euro d'athlétisme en salle: son exploit en vidéos