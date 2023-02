Euro en salle d’Istanbul : deux athlètes belges sélectionnés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être !

Classés en ordre utile dans les rankings mondiaux (un top 18 était demandé), Isaac Kimeli et Lisa Rooms, tous deux repris dans la sélection pour disputer le 3.000m à Istanbul, ont décidé de s’en tenir à leur plan initial. Et ont réagi de manière un peu ironique à cette sélection incongrue, personne n’ayant semble-t-il jugé bon de les sonder sur leurs intentions.

”Officiellement sélectionnée pour les championnats d’Europe en salle. Ce système de ranking est décidément plein de surprises ! écrit Lisa Rooms. Quoi qu’il en soit, je m’en tiens au plan et je commencerai ma préparation pour la saison d’été juste après les championnats de Belgique de cross-country ce dimanche. Je n’ai aucune expérience en salle et je ne veux tout simplement pas me rendre à Istanbul sans aucune préparation. L’Euro en salle n’a jamais été un objectif et ne le sera pas.”

De son côté, Isaac Kimeli explique : “Cette saison hivernale, il s’agissait avant tout de prendre du plaisir en cross-country avec l’objectif de remporter une médaille aux championnats d’Europe (Ndlr : ce qu’il a réussi). Je ne défendrai pas ma médaille d’argent de vice-champion d’Europe en salle dans la mesure où il n’en a jamais été question. Je suis concentré sur dimanche et ma participation au championnat de Belgique de cross-country à Bruxelles, où je me battrai pour le titre. Ensuite, il sera temps de préparer la saison estivale au Kenya.”

Ce problème de communication pénalise en tout cas d’autres athlètes dans la mesure où l’Association européenne d’athlétisme, European Athletics, avait demandé aux fédérations nationales de lui communiquer les défections éventuelles afin de réattribuer les places des absents.

Debjani pénalisé

Au plan national, Ismaël Debjani, déjà sélectionné sur 1.500m et dit-il “candidat au doublé”, aurait pu revendiquer une place sur 3.000m (il remplit les critères) en tant que troisième Belge derrière Robin Hendrix et John Heymans. Il n’en sera donc rien, à moins de trouver une solution de dernière minute…