IFAM Gand : Rani Rosius réussit les minimas pour l'Euro, Delphine Nkansa toujours plus rapide

Le jeune duo belge de sprint se rapproche progressivement du record belge de Kim Gevaert, qui est de 7.10 depuis 2007.

"Après ma bonne saison estivale, j'avais un peu peur que les gens me scrutent", a déclaré Nkansa après coup. "Heureusement, j'ai couru le-temps-limite des championnats d'Europe au début de la saison et la pression est tombée. Je suis contente des chronos que je fais maintenant, mais je veux être encore plus rapide. Avec ce niveau, je peux faire quelque chose à Istanbul. Je vise la finale là-bas."

Rosius est un peu moins ambitieuse aux championnats d'Europe. "La finale" ? Cela ne me semble pas réaliste", dit-elle. "Je vise les demi-finales. Avec ce temps-limite, je suis déjà sur un nuage. La semaine dernière, j'avais déjà vu 7.24 sur le tableau d'affichage, mais mon chrono avait été ramené à 7.26." En finale, la Limbourgeoise n'a pas pu répéter sa performance. "J'ai quand même essayé de me reconcentrer pour la finale, mais je n'ai pas réussi. Le réservoir était vide. Mais la saison ne fait que débuter, alors c'est beau d'avoir déjà un record personnel dans les jambes", a conclu Rosius.

Impression mitigée pour Noor Vidts

La championne du monde du pentathlon en salle Noor Vidts a laissé une impression mitigée lors du triathlon organisé ce samedi au meeting IFAM de Gand. Elle a sauté 1m80 au saut en hauteur, lancé le poids 13m77 et couru le 60 m haies en 8.38 secondes.

À un mois des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, l'IFAM a constitué un moment de test intéressant pour Noor Vidts. Avec 1m80 au saut en hauteur, elle est restée à quatre centimètres de son record personnel. Avec 13m77 au lancer du poids, elle est demeurée 45 centimètres en dessous de son record. Les haies ont été particulièrement décevantes, puisqu'elle est restée à 23 centièmes de seconde de son "personal best".

Dans le 400 mètres, les Belgian Cheetahs Hanne Claes et Helena Ponette ont établi des records personnels de 52.97 et 53.38 secondes respectivement. Le temps-limite qualificatif en vue de l'Euro est fixé à 52.20. Ponette a également couru le 300 m et signé un autre record personnel en 37.41. Dans le 3000 m, John Heymans a flirté avec le temps requis pour Istanbul (7:44.00). Il a réussi un record personnel en 7:45.48. Ismael Debjani a lui couru en 7:49.08.