Cross de Hannut: Kimeli surpris, Herbiet surprenante

Chez les messieurs, Isaac Kimeli, récent médaillé de bronze à l’Euro de cross, était donné légèrement favori. Mais là où on lui avait désigné comme adversaire principal le Kenyan Gideon Kpertick Rono, vainqueur au plus ancien cross d’Europe voici peu (les Cinq Moulins), c’est finalement le Messin Yohan Schrub qui est venu rafler la mise (1500 euros au vainqueur) sous son nez.

"J’ai essayé de durcir la course, mais j’ai senti progressivement que ma force diminuait, sans doute à cause du froid glacial et des chutes de neige, expliquait Kimeli après avoir serré la main de son vainqueur du jour. À un certain moment, je me suis retrouvé seul avec le Français et j’ai dû aussi me rendre compte que je ne pouvais pas attaquer aussi fort. Il a donc attaqué et j’ai dû lâcher prise. Bon, il ne faut pas oublier qu’il a remporté l’été passé le bronze sur 10 000 m lors des derniers championnats européens. Dans ces conditions, une deuxième place n’est pas trop mal…"

Derrière, pour compléter le podium, on retrouvait l’étonnant Guillaume Grimard (DCLA). Un peu plus loin, vainqueur des championnats francophones (LBFA) comme l’an dernier, Luca Da Silva (RFCL) faisait donc 4e Belge, à seulement 41 secondes du vainqueur et Juste devant Dorian Boulvin.

"Je suis vraiment heureux d’avoir résisté au retour des autres sur la fin, nous déclarait-il. J’ai encore l’un ou l’autre rendez-vous avant les championnats de Belgique, qui seront le vrai objectif de la saison et sur lequel a été programmé mon pic de forme…"

Chloé Herbiet les larmes aux yeux

Chez les dames, la victoire s’est jouée comme prévu entre quatre athlètes étrangères, avec au bout du compte, après de nombreuses glissades sans doute provoquées par un mauvais choix de pointes, de l’Érythréenne Daniël Rahel, donnée grande favorite après son succès de l’an dernier lors du challenge mondial de cross.

En cinquième position, la première Belge arrivait à 37 secondes de la lauréate. Mais là où on attendait généralement Lisa Rooms, leader de la CrossCup, on eut droit à la frêle silhouette de Chloé Herbiet, athlète du Waco de 25 ans, sage-femme de profession à Marche-en-Famenne. Grosse surprise lorsqu’on sait qu’Herbiet avait terminé 7e l’an passé du challenge et qu’elle n’avait jamais fait mieux qu’une 3e place sur la Crosscup.

"Je ne m’attendais pas à faire aussi bien, nous expliquait-elle, les larmes aux yeux, ne réalisant pas encore tout à fait la portée de son exploit. J’ambitionnais juste de renouveler mon titre LBFA. Je suis partie prudemment, pour chauffer le moteur. Puis j’ai senti que j’étais bien. Je retrouvais les mêmes sensations qu’à l’entraînement. Sans doute que ma coupure d’un mois, provoquée à la base pour récupérer d’une carence en fer, m’a fait beaucoup de bien. J’aimais bien aussi les côtes du parcours, qui m’avantageaient…"