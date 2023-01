Camille Laus se lance dans l’inconnue du 800 m cet hiver

Laus ouvrira sa saison par deux 800 m. La deuxième course sera l’IFAM à Gand le 4 février, mais elle ignore où elle effectuera ses débuts sur sa nouvelle distance. “Il est difficile d’être acceptée dans les courses si l’on n’a pas de chrono. Après l’IFAM, je vais courir un 400m en France, car je veux faire partie de l’équipe des Cheetahs pour les championnats d’Europe en salle à Istanbul (3-5 mars). Suivront ensuite les championnats de Belgique, mais je ne sais pas encore si j’y ferai du 400 m ou du 800 m.”

Il n’est toutefois pas question actuellement de 800 m dans les grands championnats estivaux, tels que les Mondiaux de Budapest cet été ou les JO de Paris l’an prochain. “Je ne pense pas du tout à ça”, dit Laus. “Après tout, je n’ai aucune idée de ce que je vaux à cette distance. Le fait que je n’aie aucune attente est ce qui me plaît. L’effet est déjà positif dès le début, car je fais plus d’endurance à l’entraînement et je sens déjà que cela me rend plus forte. Je découvrirai peut-être que je suis très douée pour le 800 mètres, mais pour le même prix, cela ne me conviendra pas du tout.”