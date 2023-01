Nafi Thiam : « Je prépare déjà activement la saison prochaine »

Devancée par la gymnaste Nina Derwael, championne du monde, en 2018, et championne en olympique, l’an dernier, la reine de l’heptathlon mondial a donc bien retrouvé son trône.

Nafi a été plébiscitée par les journalistes sportifs professionnels qui, avec d’anciens lauréats, l’ont placée avec 947 points devant la cycliste Lotte Kopecky (720) et la patineuse Loena Hendrickx (359). Il est vrai que la saison 2022 de la Namuroise de 28 ans fut un modèle du genre avec un sacre mondial, à Eugene, et un titre européen, à Munich, en l’espace d’un mois ! Vous avez dit une athlète en or ? Oui, Nafi Thiam est bien une athlète en or, même si elle l’avoue : "Ce n’est pas évident de toujours gagner".

Encore moins quand on enchaîne deux heptathlons comme ce fut le cas l’été dernier, au cours duquel elle a mis son corps à rude épreuve. À Eugene d’abord, avec le deuxième meilleur total de la carrière (6.947 pts). À Munich ensuite, avec deux journées très contrastées en raison de la fatigue. Mais, au bout de l’effort, elle a signé un exploit inédit ! Drapeau belge sur les épaules, Nafi rayonnait à sa sortie de la piste qu’elle a illuminée de son immense talent. Elle oubliera la performance (6.628 pts) car ce n’était pas l’essentiel.

Actuellement en stage en Afrique du Sud, c’est en anglais que Nafi a adressé ses remerciements pour ce nouveau plébiscite.

"Je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous mais, comme vous le savez, je prépare déjà activement la saison prochaine. Je suis arrivée début novembre en Afrique du Sud, où je peux affirmer que tout se déroule bien au niveau de mes entraînements. 2022 fut l’année parfaite pour moi avec ces deux titres en un peu plus d’un mois. J’espère désormais poursuivre sur ma lancée. Alors, bonne soirée et rendez-vous en 2023."

Une saison que notre championne de l’heptathlon abordera avec son nouvel entraîneur, Michael Van der Plaetsen. Pour le meilleur…