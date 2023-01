Les Belgian Tornados élus équipe de l'année

Cette année, les Belgian Tornados ont frappé encore plus fort que d’habitude. Ils sont montés sur le podium à l’issue des trois championnats qu’ils ont disputés. Il y a d’abord eu ce titre mondial en salle conquis à Belgrade par Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée (sans oublier Dylan Borlée en série). L’été fut au diapason. Il y eut d’abord cette médaille de bronze acquise aux Mondiaux d’Eugene, trois ans après celle de Doha, par le quatuor Dylan Borlée, Watrin, Doom et Kevin Borlée. Enfin, à l’Euro de Munich, le même quatuor (mais pas dans le même ordre) décrocha l’argent derrière la Grande-Bretagne. C’est donc fort de cette année extraordinaire que le relais 4x400m coaché par Jacques Borlée a été élu Équipe belge de l’année pour la quatrième fois de son histoire, mais la première depuis… onze ans. En 2023, ils espèrent faire aussi bien lors de l’Euro indoor d’Istanbul (du 2 au 5 mars) et les Mondiaux de Budapest (du 19 au 27 août).