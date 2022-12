Noor Vidts :"En principe, je participerai à l'Euro en salle d'Istanbul"

En 2022, Noor Vidts a participé à trois championnats, trois fois avec succès puisqu'elle a décroché l'or aux Mondiaux en salle, et terminé 5e aux Championnats du monde en plein air et 4e aux championnats d'Europe en plein air. "C'était une année de confirmation après ma percée en 2021", a-t-elle estimé. "À chaque championnat, j'étais présente. L'indoor, en particulier, a été formidable, avec un pentathlon parfait. Ce titre mondial en salle reste le moment de l'année, car je me sentais complètement prête. Est-ce que je repense encore souvent à ce titre mondial ? Pas souvent, mais quand je regarde en arrière, c'est avec un super sentiment. Je n'ai jamais pensé que je deviendrais un jour championne du monde dans ma vie, mais chaque épreuve s'est bien passée."

Après le titre mondial en salle, les choses se sont un peu moins bien déroulées pendant un certain temps. "Lors de la saison outdoor, je n'étais pas aussi bien préparée qu'en salle", se souvient Noor Vidts. "Ma préparation a malheureusement été perturbée par une blessure, mais j'ai tout de même réalisé deux bons heptathlon aux championnats du monde et aux championnats d'Europe, où j'ai atteint deux fois le top 5."

Vidts ne veut pas manquer les championnats d'Europe en salle 2023 à Istanbul. "En principe, je vais y participer, mais cela dépend toujours de la façon dont se dérouleront les séances d'entraînement. Après cela, je viserai bien sûr les championnats du monde à Budapest", a conclu Noor Vidts.