Cynthia Bolingo n'ira à l'Euro indoor qu'avec les Cheetahs

Le record national de Cynthia Bolingo sur 400 mètres est désormais de 50.19 secondes. Au Mémorial, elle a plaisanté en disant qu'elle pouvait courir dans les 48 secondes sans blessures. Mais qu'est-il possible de réaliser l'année prochaine ? "Je ne sais pas", répond-elle. "Parfois, vous avez une excellente préparation et les résultats sont décevants, parfois c'est l'inverse. J'espère surtout pouvoir courir autour de 50 secondes plus régulièrement." Les championnats d'Europe en salle ne sont pas un objectif. "Individuellement, je ne courrai pas, mais si nous nous qualifions avec les Cheetahs, j'irai", a expliqué Bolingo.

Toute la saison sera axée sur les championnats du monde en plein air de Budapest (19-27 août). Sur le plan européen, Bolingo a déjà connu des succès mais jamais sur le plan mondial. "Je me suis également fait cette réflexion il y a quinze jours", dit-elle. "C'est une chance de pouvoir me mesurer au niveau mondial. Je ne sais pas si je peux aller en finale. Le niveau est incroyablement élevé, mais je veux au moins un jour atteindre une finale mondiale. C'est parfait pour moi qu'il y ait un autre championnat du monde l'année prochaine avant les Jeux. C'est le passage intermédiaire idéal. J'espère que je serai aux Jeux, car mes deux derniers Jeux ont été un échec", a encore reconnu Cynthia Bolingo.